“Osmanlı İmparatorluğu AB’nin öncüsü”

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Basın Sözcüsü Rinaldo Marmara, Türkiye'nin çok kültürlülüğün merkezi ve bu anlamda da Avrupa Birliği'nin (AB) öncüsü olduğunu söyledi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Kurtuba Vakfı'nın Londra'da düzenlediği çok kültürlülük temalı panele katılan Marmara, Türkiye'nin çok kültürlülüğünün merkezi olduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı'na konuşan Marmama, Çok kültürlülüğün Bizans döneminde başladığını, İstanbul'un Osmanlı tarafından fethedilmesinden sonra da sürdüğünü belirterek, "Bence Osmanlı İmparatorluğu AB'nin öncüsüdür" dedi.Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı milletlerin bir arada yaşadığını, kendi kültürlerini, hatta hukuklarını koruduklarını anlatan Marmara, "Memleket içinde özerk olarak yaşıyorlardı. Bu da AB'nin bugün yapmak istediğidir ve çok kültürlülüğün neticesidir" diye konuştu. Marmara, "Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli var. Diğer Avrupa ülkeleri bir, iki bin mülteci gelince duvarlar örüyor, Türkiye milyonları kabul ediyor. Demek ki gelenekleriyle Osmanlı İmparatorluğu bugün de devam ediyor" dedi.