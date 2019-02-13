Prens Selman’ın Pakistan ziyareti için 300 kara kruvazörü

Pakistan hükümeti, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2 günlük Pakistan ziyareti için 300 kara kruvazörü hazırladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 16 Şubat'ta iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gelecek. Pakistan hükümeti, Prens Selman ve beraberindeki heyetin ziyareti öncesi bütün hazırlıkları tamamladı. Ziyaret için 300 kruvazör hazırlayan hükümet, Prens Selman'ın kalacağı Başbakanlık binasında bir spor salonu kurdu.

Başkent İslamabad'da bulunan Başbakanlık binası ve başkentteki diğer sekiz özel otelin güvenlik düzenlemesi, ziyaret sırasında Muhammed bin Selman'ın güvenliği için görevde olacak 123 Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızı ve Pakistan ordusuna devredildi.

Prens Selman Pakistan'a 4 jetle gelecek. Uçağına, ülkenin hava sahasına girdikten sonra Pakistan JF-17 jetleri tarafından protokol sağlanacak. Prens Selman, Başbakan İmran Han ve kabinesi tarafından karşılanacak ve oradan Başbakanlık binasına geçilecek.