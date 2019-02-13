Suudi Prens'ten tepki çeken hareket!

Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı. Prens'in ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kabe'nin üstüne çıkıp etrafı böyle seyretti!

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

TEMİZLİK YAPTI

Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kabe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi.

Kabe'nin içinde de namaz kılan Selman, daha sonra burada bir bez ile temsili temizlik yaptı. Temizliği sırasında kameralara da poz veren Prens, daha sonra Kabe'nin içindeki merdivenlerden en üstüne çıktı.