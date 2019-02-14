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'te başörtüsü karşıtı başkan görevden alındı

Atletizm Federasyonu, başörtüsü karşıtı ifadeler kullanan İsveç Federasyonu Başkanı 'ı görevden aldı. Yüzme Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Persson ise Gustavsson'ın açıklamasını eleştirerek, Yüzme Federasyonu'nun bütün çocuklara eşit şartlarda hizmet verdiğini kaydetmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 20:10
İsveç'te başörtüsü karşıtı başkan görevden alındı

Başörtülü çocuk sporcuları eleştiren İsveç Yüzme Federasyonu Başkanı Ulla Gustavsson görevden alındı. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç Atletizm Federasyonunca bugün yapılan toplantıda, Gustavsson'ın görevden alınması kararlaştırıldı.

Federasyon, hiçbir sporcuya ayrımcılık yapmayacaklarını ve yaptırmayacaklarını açıkladı.

Gustavsson, ülkenin önde gelen Aftonbladet gazetesine dün yaptığı açıklamada, başörtülü bir sporcunun fotoğrafının Atletizm Federasyonu'nun sayfasında yayımlanmasını eleştirmiş ve "Başörtüsü, çocuklara baskı aracı ve cinsellik göstergesi. Çocuk evlilikleri, namus cinayetleri, bunun bizim değerlerimizde yeri var mı? Eğer göçmen kökenliler spor yapmak istiyorsa bunu başörtüsüz de yapabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzme Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Persson ise Gustavsson'ın açıklamasını eleştirerek, Yüzme Federasyonu'nun bütün çocuklara eşit şartlarda hizmet verdiğini kaydetmişti.

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İsveç'te başörtüsü karşıtı başkan görevden alındı
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