Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Meksika’da gizli mezarlarda 50 ceset

’da gizli mezarlarda 50 ceset

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Meksika’da gizli mezarlarda 50 ceset
Meksika'nın batısında yer alan Colima eyaletinde toplu mezar bulundu. Colima Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Tecoman vilayetine bağlı Santa Rosa ilçesindeki bir arazide gizli mezarlarda 50 cesedin bulunduğu bildirildi. Cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Aynı bölgede bir hafta önce gizli mezarlardan 19 ceset çıkarılmıştı. Meksika Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Colima her 100 bin kişide 113 cinayet vakasıyla 2017'de ülkenin en yüksek cinayet oranına sahip eyaleti olmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’da gizli mezarlarda 50 ceset
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN