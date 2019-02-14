Meksika’da gizli mezarlarda 50 ceset

BUGÜN NELER OLDU

Meksika'nın batısında yer alan Colima eyaletinde toplu mezar bulundu. Colima Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Tecoman vilayetine bağlı Santa Rosa ilçesindeki bir arazide gizli mezarlarda 50 cesedin bulunduğu bildirildi. Cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Aynı bölgede bir hafta önce gizli mezarlardan 19 ceset çıkarılmıştı. Meksika Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Colima her 100 bin kişide 113 cinayet vakasıyla 2017'de ülkenin en yüksek cinayet oranına sahip eyaleti olmuştu.