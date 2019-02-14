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" ekonomisi yaptırımlarına rağmen büyüyor"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, 'nin 'ya uygulayacağı yeni yaptırımlarına ilişkin, "Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 15:09
Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına rağmen büyüyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımlarına ilişkin, "Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor." dedi.

Basına açıklamalarda bulunan Peskov, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımların ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Peskov, Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörüne yönelik yaptırım paketinin ABD Senatosuna sunulduğunu hatırlatarak, "Yaptırımların asıl amacı Rus şirketlerini ABD piyasasından çıkartmaktır. Böylelikle Amerikan ürünlerine yer açmaya çalışılıyor. Bu haksız bir rekabet." ifadesini kullandı.

Hükümetin yaptırımlara karşı önlem aldığını belirten Peskov, "Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına adapte oldu ve istikrarı koruyarak büyümeyi sürdürüyor." şeklinde konuştu.

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"Rusya ekonomisi ABD yaptırımlarına rağmen büyüyor"
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