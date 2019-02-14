Soçi'de Suriye Zirvesi! Kritik açıklamalar...

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Suriye konulu Üçlü Zirve Toplantısı sonrası 3 lider açıklama yapıyor...

Putin'in açıklamalarından satır başları;

"12. Astana toplantısı Mart ayı sonunda yapılacak.Sadece Suriyeliler kendi geleceklerini belirleyebilir. Bunun alternatifi yoktur. Suriye krizi ile ilgili çalışma alanları belirledik. Ateşkes terörle mücadeleye zarar vermemelidir. Çabamızla 1,5 milyon kişinin geri dönmesinin koşulları sağlandı.Suriye yönetimi geri dönecek insanlara iyi davranma garantisi vermiştir.Anayasa komitesi listesi neredeyse tamamen onaylandı. Suriye'de ateşkesin sağlanması terörle mücadeleye zarar vermemelidir. Teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır."

Ruhani'nin açıklamalarında satır başları;

"Bugünkü toplantımızda çok faydalı bir toplantı oldu.Terörizmle mücadelenin gereği konuşuldu. Herkes tarafından onaylandı. İdlib, Suriye hükümetinin bir parçasıdır ve temizlenmesi lazım." İdlib'de garantörlerin mevcudiyeti geçici. ABD görünüşte Suriye'den geri çekilse bize gelen bilgiler diyor ki ABD'liler Suriye'deki müdahalelerini sürdürecekler. Kaç ABD'linin Suriye'de olduğu önemli değil. Suriye tek millete aittir. İki millete değil. Kürtler Suriye'nin bir parçasıdır. Bu zirvemizde biz toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye Kürtlerinin haklarına ve Türkiye'nin güvenliğine önem vermemiz lazım. Biz üç garantör olarak kendi yapacaklarımıza devam edeceğiz çatışmanın azalması için. Suriye çözümü siyasi çözümdür ve askeri çözümü olmayacaktır. Bütün dünyanın ve BM'nin son adıma ulaşmak için yardımlarını bekliyoruz."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

" Verimli, başarılı ve samimi görüşmler yaptık."

"İdlib'deki durumun muhafazası önemli. İdlib'de provokatif eylemlere karşıyız. Güney sınırımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz. İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rejimin ateşkese uyması noktasındaki beklentimizi de Rus ve İranlı mevkidaşlarıma ilettim. İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün korunması ve bölgedeki provokatif girişimlere karşı ortak mücadele etme kararlığımızı teyid ettik."

"Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur. Güvenli bölge terör örgütlerinin alamı olmamalıdır. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır."

"Suriye'de yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne İdlib'de ne de Suriye'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz. Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Sürecin PYD, YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği bir güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şarttır." ifadelerini kullandı.