Soçi'deki zirvede Lukaşenko sürprizi

Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye konulu zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşti. Yapılan basın toplantısının ardından liderler yemeğe geçti. Yapılan son dakika duyurusunda Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin yemekten sonra bir zirve daha gerçekleştireceği, bu zirveye ise Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katılarak zirvenin dörtlü zirveye dönüşeceği açıklandı. Yapılan açıklamada zirvenin basına kapalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.



BUGÜN NELER OLDU