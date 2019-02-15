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Bagoz’da kaçış ve çatışmalar sürüyor

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Bagoz’da kaçış ve çatışmalar sürüyor
Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bir diğer terör örgütü olan YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD'nin havadan Fransa'nın da karadan destek verdiği terör örgütü YPG/PKK militanları, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını ele geçirdi. Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde 500 DEAŞ'lının 1 kilometre karelik alana sıkıştığı öğrenildi. Terör örgütü DEAŞ'ın kaçmak isteyen 15 militanını da kurşuna dizdiği kaydedildi. Öldürülen DEAŞ'lılar arasında 2 Belçikalı, 2 Alman, 1 Rus ve 1 Mısırlı'nın olduğu belirtildi. Terör örgütleri DEAŞ ile YPG arasındaki çatışmaların ortasında kalan sivillerin ise kaçışı sürüyor.
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Bagoz’da kaçış ve çatışmalar sürüyor
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