Bagoz’da kaçış ve çatışmalar sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bir diğer terör örgütü olan YPG/PKK arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD'nin havadan Fransa'nın da karadan destek verdiği terör örgütü YPG/PKK militanları, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını ele geçirdi. Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde 500 DEAŞ'lının 1 kilometre karelik alana sıkıştığı öğrenildi. Terör örgütü DEAŞ'ın kaçmak isteyen 15 militanını da kurşuna dizdiği kaydedildi. Öldürülen DEAŞ'lılar arasında 2 Belçikalı, 2 Alman, 1 Rus ve 1 Mısırlı'nın olduğu belirtildi. Terör örgütleri DEAŞ ile YPG arasındaki çatışmaların ortasında kalan sivillerin ise kaçışı sürüyor.