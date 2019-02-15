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'ın 'de suç işleyen vatandaşlarının kaçmasına yardım ettiği iddiası

'ın, 'de 8 eyalette ve 'da işledikleri suçlar nedeniyle haklarında dava açılan 17 vatandaşını, kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığı ve söz konusu kişilerin yargılanmasına başlanmadan sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardım ettiği ileri sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:12
Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen vatandaşlarının kaçmasına yardım ettiği iddiası

Suudi Arabistan'ın, ABD'de 8 eyalette ve Kanada'da işledikleri suçlar nedeniyle haklarında dava açılan 17 vatandaşını, kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığı ve söz konusu kişilerin yargılanmasına başlanmadan sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardım ettiği ileri sürüldü.

Amerikan CNN televizyonun haberinde, Oregan eyaletinde aşırı hız yapan 20 yaşında bir Suudi öğrencinin, yaptığı trafik kazasında 16 yaşında bir Amerikan vatandaşının ölümüne neden olduğu belirtildi.

Suudi öğrencinin kasten öldürme suçundan yargılanmasının talep edildiği, Suudi Arabistan tarafından ödenen 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılan bu kişinin hakim karşına çıkmadan iki hafta önce ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Suudi vatandaşının büyükelçilik ya da konsolosluk yardımıyla sahte pasaport aldığına ve özel uçakla ülkeden ayrıldığına inandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın hem ABD hem de Kanada'da çeşitli suçlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan 17 vatandaşını bu şekilde kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığı ve yargılanmalarına başlanmadan sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardımcı olduğu iddia edildi.

ABD'den Suudi Arabistan'ın yardımıyla ayrıldığına inanılan Suudi vatandaşlarının trafik kazası, tecavüz, cinsel taciz ve çocuk pornosu gibi suçlar işlediği kaydedildi.

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Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen vatandaşlarının kaçmasına yardım ettiği iddiası
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