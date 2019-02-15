Zambiya su aygırı avı başlatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Afrika ülkesi Zambiya, Luangwa Nehri'nde su ayrı nüfusunun artması üzerine, ülkeye milyonlarca dolar kazandıran su aygırı avı düzenliyor. Afrika'da su aygırlarının en çok bulunduğu ülke olan Zambiya'da 25 bin su aygırı bulunurken, hükümet 2016'da alınan bir kararla nehirlere zarar verdiği için bu hayvanlardan en az iki bininin para karşılığı öldürülmesini planlıyor. Fil veya aslan avı gibi, su aygırlarının avlanmasına izin verecek olan hükümet, böylece 3.4 milyon dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Öte yandan hayvan hakları savunucuları bu kampanyanın yasal olmadığını, su aygırının nesli tehlikeye giren hayvanlar arasında yer aldığını belirtiyor.