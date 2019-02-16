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’den çöp tepkisi Everest’i kapattılar

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019
Çin’den çöp tepkisi Everest’i kapattılar
Çin'in, Everest Dağı'nın Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan kısmını "biriken çöpler" nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay sonunda alınan karar çerçevesinde 5 bin 200 metreden yüksek alanlar, ekolojik koruma gerekçesiyle turist ziyaretine daimi olarak kapatıldı. Kararın alınmasında, geçen yıl 5 bin 200 metreden yüksek bölgelerde 8.4 ton, daha alt bölgelerde ise 335 ton çöp toplanması etkili oldu. Karara göre 5 bin 200 metre ve alt kısımlara tırmanacak kişilerden çöplerini geri getirmeleri gerekecek. Tırmanma izni olan dağcılar, 5 bin 200 metreden yükseğe tırmanabilecek. Dağın Tibet kısmından tırmanacak kişilerin sayısı ise bu yıl için 300 ile sınırlandırıldı.
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Çin’den çöp tepkisi Everest’i kapattılar
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