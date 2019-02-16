Çöpçatan robot eş buldu

BUGÜN NELER OLDU

Japonya'da25-39 yaş aralığındaki 28 kadın ve erkek, evlenmek için robottan yardım aldı. Başkent Tokyo'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, her aday kendisini robota anlattı. Adayların verilerini toplayan robot, adayları eşleştirdi. Deneyde, adaylara farklı başlıklarda 45 soru soruldu. Adaylar bu soruları cevapladıktan sonra, robotlar adayların ortak noktalarını bularak onları eşleştirdi. Etkinlik sonunda adaylar arasından 4 çift çıktı. Adaylar evlenmek üzere robotların seçtiği adaylarla görüşmeye başlayacaklarını söyledi.