Darbeciler Türkıye’de yargılanmalı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Ankara ve İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.Fetullahçı Terör Örgütü mensubu ve 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve sonrasında Yunanistan'a firar eden eski askerlerle ilgili Özügergin, Türkiye'nin bu darbecilerin iadesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Özügergin, "Darbecilerin Türkiye'ye iade edilerek Türk adaleti tarafından yargılanması gerekir" dedi.Büyükelçi Özügergin, Ege Denizi'nde iki ülke arasında birçok meselenin bulunduğuna ve bu meselelere ilişkin temasların yaklaşık 3 yıldır durduğuna işaret ederek, "Hepsi girift konular. Mantık gereği birbirleriyle bağlantılı meseleler. Önemli olan diyalog kanallarının açık tutulması. İkili diyalog sürecinin sürdürülmesi her zaman istediğimiz bir şeydi" ifadelerini kullandı.Özügergin, yaklaşık 50 yıldır çözüme kavuşmayan Kıbrıs sorununun da iki lider arasında görüşülen konular arasında bulunduğunu ifade ederek, "Türk tarafının Kıbrıs sorununa bakışı ancak bütün meselelerin aynı anda beraberce ele alındığı bir sürecin sonuç vereceği şeklindedir. Önce tüm konuları masaya koyalım. Şu anda, Kıbrıs'ı ilgilendiren bütün meselelerin aynı anda beraberce ele alınacağı, nasıl bir hedef arandığı konusunda fikir birliğinin olup olmadığının araştırılması gerekiyor" diye konuştu.Özügergin, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Avrupa pazarına taşınmasına ilişkin ise, "Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir Doğu Akdeniz enerji denklemi doğru bir denklem olmayacaktır, çalışmayacaktır. Bazı ekonomik ve siyasi gerçekler var. Doğu Akdeniz'de yatırım hamlelerini sahadaki gerçeklerden bağımsız olarak yapmak mümkün olmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.