O sandviç başını yedi

BUGÜN NELER OLDU

Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, ülkesinin başkenti Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için aldığı sandvici ödemeden marketten ayrıldığını açıkladı. İktidardaki Marjan Sarec'in Listesi partisinin bir üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı. Krajcic, yaptığı hırsızlığın önce fark edilmediğini ancak daha sonra ödeme yapmak için geri döndüğünü öne sürdü. Her ne kadar meslektaşları bu anekdotu gülerek karşılasa da olayın sonuçları ağır oldu. Gelen tepkiler üzerine milletvekili böyle bir 'sosyal deney' yaptığı için pişman olduğunu belirtip istifa etti.