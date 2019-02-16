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pes etmiyor, 14’üncü kez sokaktalar

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan 14. kez sokağa çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 15:14
Sarı Yelekliler pes etmiyor, 14’üncü kez sokaktalar

Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 14. haftasında da devam ediyor. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi eylemlerin 3.ay döneminde Paris sokaklarını doldurmaya başladı. Başkent Paris'in yanı sıra Bordo, Marsilya, Lille, Lyon, Saint-Etienne ve Montpellier şehirlerindede Sarı Yelekliler'in toplanmaya başladığı kaydedildi.

REFERANDUM TARTIŞILACAK

Üç aydır her cumartesi günü sokağa çıkan Sarı Yelekliler, Facebook sayfaları üzerinden bugün referandum konulu bir tartışma meydanı oluşturmayı planladı. Programın yerel saat ile 17.00'da Başkent Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşmesi planlanıyor.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına dayak

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Sarı Yelekliler pes etmiyor, 14’üncü kez sokaktalar
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