ABD'den şüphe çeken açıklama: Çekileceğiz dedik ama...

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilmelerinin müttefiklere danışarak, adım adım gerçekleşeceğini, bir anda çekilmeyeceğini vurguladı.

"AŞAMA AŞAMA!"

Almaya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, "Suriye'den çekilmemiz ani ve hızlı değil, müttefiklerimizle istişare halinde aşama aşama olacak" dedi.

Jeffrey, ABD'nin Suriye rejiminin ülkenin kuzeyinde tekrar kontrolü ele geçirmesini istemediğini söyledi.

"ADIM ADIM!!!"

ABD'nin müttefiklerinin kaygılarını dile getiren Jeffrey, "Müttefiklerimize sürekli olarak bunun ani, hızlı bir geri çekilme değil adım adım geri çekilme olacağını söylüyoruz." ifadelerini kullandı..

Ayrıntılar geliyor...