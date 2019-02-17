Firari FETÖ’cüler KKTC’de yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan İY.Ç. ve A.A., KKTC'de yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iki şüpheli KKTC-Ercan Havalimanı'ndan alınarak adli makamlara teslim edildi. Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.