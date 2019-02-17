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“Güvenli bölgeyi Türkiye korumalı”

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
“Güvenli bölgeyi Türkiye korumalı”
Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlerle ayrı ayrı görüştü. Akar, görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük engellerden birinin terör örgütü PKK/YPG olduğunu belirtti. Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini ifade etti. Tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Unutulmamalıdır ki PKK, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur. Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır" dedi.
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“Güvenli bölgeyi Türkiye korumalı”
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