Yer altında Everest’ten daha yükseği var

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li ve Çinli Bilim insanlarının yaptığı araştırma Dünya'nın yüzeyinde bulunan coğrafi yapıların benzerlerinin yer kabuğunun altında da olduğunu gösterdi. Jeologlar, yer altındaki sıra dağların yeryüzündekilerden daha yüksek olduğunu kaydetti.ABD'nin Princeton Üniversitesi ile Çin Bilimler Akademisi'nden uzmanların Bolivya depremi verileri üzerinde yaptığı çalışma, yeraltında devasa sıra dağların olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları yerkürenin katmanlarını ayrıştırmak için bir çalışma başlattı. Yıllar önce yaşanan ve etkileri büyük olan Bolivya depremin sismografik kayıtlarını analiz eden jeologlar, yer kabuğunun altında yüzeyde bulunanlardan çok daha yüksek ve devasa bir dağ zinciri olduğunu keşfetti. 9 Haziran 1994'te Bolivya'da kırılma noktası yüzeyden 650 kilometre derinlikte olan 8.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve şok dalgaları Kanada'ya kadar ulaşmıştı. Modern teknolojiyle kaydedilen ilk büyük depremlerden olan Bolivya depremi sayesinde kıtanın altında yer alan coğrafi şekiller de ortaya çıkarılmış oldu. Geçmişte bunu belirlemek için yeterli seviyede bilgisayarların olmadığını belirten çalışma uzmanları, araştırma sonuçlarının gezegenimizin sürekli değişen jeoloji tarihini hakkında yeni bilgiler verebileceğini kaydetti. Yeraltı zirvelerinin yüzeydeki herhangi bir dağdan daha yüksek olduğunu belirten jeologlar, yeraltının keşif için kolay bir yer olmadığını ve verilerin yön gösterici olacağını kaydetti. Çalışmaya dair raporlar Science dergisinde de yayınlandı.