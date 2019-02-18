Binden fazla terörist Suriye’den Irak’a kaçtı

ABD ordusunda bir yetkili, son 6 ayda binden fazla DEAŞ'lı teröristin Suriye'den Irak'a kaçtığını ifade etti. ABD'li yetkili, teröristlerin 200 milyon dolarlık nakit para ve çekler ile kaçtığını söyledi. Bir diğer ABD'li yetkili ise, DEAŞ teröristlerinden bazılarının daha önce de Irak'ta El Kaide üyesi olduğunu savundu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu'da yaklaşık 20 bin ile 30 bin arasında DEAŞ'lı teröristin kaldığını söyledi. Votel'in açıklaması Birleşmiş Milletler'in Ağustos ayı verileri ile benzerlik gösterirken, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda ise, yaz döneminden bu yana Irak'ta yaklaşık 15 bin 500 ila 17 bin 100 arasında, Suriye'de de yaklaşık 14 bin teröristin kaldığı kaydedildi.