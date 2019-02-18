CHP'de DSP paniği!

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'nin kirli ittifaklarına tepki gösteren parti yöneticileri tek tek istifa etti. Bu süreçte CHP'den istifa eden isimlerin buluşma noktası ise Demokrati Sol Parti oldu. Güçlü adaylarını DSP'ye kaptıran CHP'de ise adeta büyük bir panik havası ortaya çıktı. Parti yöneticilerinden gelen tepkinin, partinin kemik tabanının da gelmesinden endişe eden CHP yönetimi krizin eşiğine geldi.

CHP OYLARIN BÖLÜNMESİNDEN BÜYÜK BİR ENDİŞE DUYUYOR!

CHP'de yaşanan bu gelişmeleri Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Ahaber canlı yayınında yorumladı. Emin Pazarcı, "Bu süreçte CHP'den DSP'ye resmi olarak geçenler olduğu kadar, CHP'den istifa edip DSP'ye geçmek isteyenler arasında, DSP yönetiminin kabul etmediği de isimler bulunuyor. CHP yönetimi bu süreçte oyların bölünmesinden büyük bir endişe duyuyor." dedi. İşte Pazarcı'nın o açıklamaları:

CHP ve DSP arasında "Proje parti" gerginliği

DSP'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu seçimlerde ittifak için DSP'ye teklif götürdük, kabul etmediler" açıklamasında bulunduğunu hatırlatan Aksakal, şöyle devam etti: "Bu külliyen doğru olmayan bir açıklamadır. Zira Sayın Oğuz Kaan Salıcı ve Sayın Seyit Torun, 8 Ocak Salı günü genel merkezimizde mevkidaşı arkadaşlarımızı ziyaret etmişler, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirtmişler, başka hiçbir husus gündeme gelmeden sıcak bir sohbetle çaylarını içerek ayrılmışlardır.

İSTİFA EDENLERİ PARTİYE KABUL ETMEYİN DEMEK İÇİN ZİYARET ETMİŞLER

Daha sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, 'CHP'den istifa ederek DSP'ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin' ricasıyla buraya geldiklerini öğrendik. Bunun dışında da başka bir konu görüşülmedi. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu etrafındakilerin kendisini sürekli yanılttıkları gerçeğiyle 31 Mart akşamı elbette yüzleşecektir ama o gün geriye dönüp baktığında muhtemelen 'keşkeleri ve eyvahları" ile baş başa kalmış olacaktır."