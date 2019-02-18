Japonya’da korkutan tablo!

Yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı nedeniyle iş gücü açığı yaşayan Japonya, sağlık alanındaki istihdam tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın yaptığı çalışma, ülkedeki potansiyel doktor açığı ile ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu.

Her 100 binlik nüfusa düşen mevcut doktor sayısını, hasta popülasyonunu, tüm yaş gruplarındaki doktora danışma oranlarını ve doktorların çalışma saatlerini göz önüne alan bakanlık, 2036'da Japonya'nın Nara bölgesi dışındaki çoğu bölgede yeterli sayıda tıp uzmanının bulunmayacağını belirledi. Doktor eksikliğinin ülke genelinde belirlenen 335 bölgeden 220'sinde toplam 24 bine ulaşacağı ön görülüyor. Sonuca göre, doktor eksikliği riski taşıyan bölgelerin başında, Aomori, Chiba, Shizuoka ve Yamaguchi eyaletleri dahil 15 bölge geliyor.



BÜYÜK ŞEHİRLERDE TABLO TAM TERSİ

Kırsal alanlardaki doktor yetersizliğinin yanı sıra şehirlerdeki aşırı arzı da mercek altına alan bakanlık, Tokyo ve Kyoto gibi büyük şehirlerdeki en az 15 bölgede doktor sayısının 2036'ya dek 18 bini aşacağını öngörüyor. Kırsal alandaki eksikliği gidermek için bir dizi teşvik uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanan bakanlığın önlemleri arasında, kırsal alanda belirli süre çalışan doktorlara sertifika verilmesi, belirli bölgelerde görev yapmak üzere eğitim alacak tıp fakültesi öğrencisi sayısının artırılması gibi seçenekler bulunuyor.