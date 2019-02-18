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yıl sonuna kadar ’ye sevkıyatlarını tamamlayacak

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 16:43

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA- (DHA) - Rostek Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın sene sonuna kadar Türkiye'ye S-400 kompleksinin sevkiyatını tamamlayacağını bildirdi.

Çemezov IDEX-2019 fuarında yaptığı açıklamada, "Sene sonuna kadar Türkiye'ye sevkiyatı tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

2017 yılında imzalanan S-400 kontratı Ankara ile müttefikinden Rus komplekslerinden vazgeçerek Patriot kompleksini almasını isteyen Washington arasında diplomatik sürtüşmeye neden oldu.

Türkiye ise S-400 sistemlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

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Rusya yıl sonuna kadar Türkiye’ye S-400 sevkıyatlarını tamamlayacak
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