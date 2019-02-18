Üç aydır sokaktalar

BUGÜN NELER OLDU

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ve zamanla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri üçüncü ayını doldururken, eylemler Fransa'yı çıkmaza soktu. Paris'te cumartesi günü yine Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sarı yelekli eylemciler Invalides Meydanı'na gelirken, polis, taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı sıktı. Protestocular yürüyüş esnasında, "Macron istifa!", "Adil paylaşım olmadan sosyal adalet olmaz" gibi sloganlar attı. Öte yandan Paris'teki gösteride yürüyüşe katılan Yahudi asıllı akademisyen Alain Finkielkraut'un bir grup Sarı Yelekli tarafından saldırıya uğraması ve "Pis Siyonist" şeklinde bağırması üzerine, olay yerine gelen polis Finkielkraut'u koruma altına alarak olası bir saldırıdan korudu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu olay sonrasında Sarı Yelekliler'i Yahudi karşıtı olmakla suçladı. Paris polisi 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fransız televizyon kanalı BFM TV, Toulouse'da bazı göstericilerin Amazon şirketine ait bir depoyu bloke ederek çöp konteynırlarını ateşe verdiğini duyurdu.FRANSA'DAKİ son ankete göre nüfusun yüzde 62'si ve Sarı Yelekliler'in yüzde 79'u Macron'un bu toplantılarda dile getirilen konuları dikkate almayacağını düşünüyor. Bu nedenle Sarı Yelekliler hükümet daha güçlü adımlar atana kadar eylemlerine devam edeceğini belirtiyor.