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zirvesi Filistin’e ihanet”

Giriş Tarihi: 18.2.2019
“Varşova zirvesi Filistin’e ihanet”
Arap siyasi aktivistler ve gazeteciler, Varşova konferansında Arap ve İsrailli liderlerin bir araya gelmesine tepki göstermek amacıyla sosyal medyada "normalleşme ihanettir" etiketiyle kampanya başlattı. ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen, İsrail ve Arap ülkelerini aynı masa etrafında buluşturan Orta Doğu konulu konferansa tepki göstermek için açılan etikete, başta Filistinliler olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi. Söz konusu Varşova konferansını "komedi" olarak nitelendiren kullanıcılar, bunun İşgal altındaki Filistin için hayatlarını feda eden şehitlerin kanına ihanet olduğunu vurguladı.
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“Varşova zirvesi Filistin’e ihanet”
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