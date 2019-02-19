Bir sonraki zirve Bolşoy Tiyatrosu’nda

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Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki yoğun zirve trafiği ara vermeden devam edecek. Bu yılın iki ayı dolmadan iki kez buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nisanda bir kez daha bir araya gelmeleri kesinleşti. TürkRus.com sitesindeki habere göre Putin'in dış politika başdanışmanı ve yardımcısı Yuri Uşakov, iki liderin nisan ayında Moskova'da buluşacaklarını söyledi. Uşakov, iki liderin Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) olağan zirvesini yapacaklarını, ayrıca Bolşoy Tiyatrosu'nda yapılacak 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı resmi açılışına katılacaklarını bildirdi. Buluşmanın 8 Nisan'da olabileceği konuşuluyor.