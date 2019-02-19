Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > DEAŞ'ın eskort gelini konuştu! 'Suriye'deki ilk gecemizde..."

'ın eskort gelini konuştu! ''deki ilk gecemizde..."

'tan kaçıp döndüğü 'da yargılanan Derya Ö., Bild'e konuştu: "Eskorttum, bir DAEŞ'li ile tanışıp evlendim. Canlı bomba olmam istendi, Almanya'ya geri döndüm..."

Giriş Tarihi: 19.2.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:00
DEAŞ'ın eskort gelini konuştu! 'Suriye'deki ilk gecemizde...

Terör örgütü DAEŞ'e katılan Derya Ö., geri döndüğü Almanya'da terör örgütü üyesi olmak ve silahlı eğitim almakla suçlanıyor.

Erkek arkadaşı tarafından Almanya'da fuhuşa zorlandığı bir dönemde tanıştığı bir DAEŞ'li aracılığıyla örgüte katılan Derya Ö., yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlattı.

NTV'nin haberine göre; Almanya'da motosiklet çetesine katılan, zorla genelevlerde çalıştırılan Derya Ö., Alman DAEŞ militanı Mario S. ile evlendi. Eşiyle birlikte Suriye'ye giden, burka giyip burada eğitim alan Derya Ö., 2015'te anne oldu. Daha sonra ikinci evliliğini yapan Derya Ö., eşinin öldürülmesi sonucu ilk eşine geri döndü. Canlı bomba olması istendiği için pişman olup Almanya'ya geri dönen Derya Ö., 2018'in kasım ayında Bochum'da yakalanarak yargılanmaya başlandı.

PKK'lı teröristlerin İstanbul'dan çaldığı araç Lice'de gömülü bulundu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ'ın eskort gelini konuştu! 'Suriye'deki ilk gecemizde..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN