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'da yanardağdaki lav akışı çekiyor

'da aktif durumdaki 'ndan çıkan lavları görmek isteyen turistler bölgeye akın etti.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 15:40
Endonezya'da yanardağdaki lav akışı turist çekiyor

Republika Gazetesinin haberine göre, Orta Cava'da yer alan Merapi Yanardağı'nda son dönemde yaşanan yoğun lav akışını görmek isteyenler nedeniyle bölgeye olan turlarda artış oldu.

Turistlerin lav akışını daha net görmek için, gece turlarının yanı sıra gün doğumu turlarına da taleplerinin arttığı belirtilen haberde, turların belli bir alanda, yanardağ ve bölge konusunda uzman rehberler tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Tur rehberlerinin ayrıca afet gönüllüleri olması nedeniyle tur sırasında yanardağda gözlemlenen volkanik hareketliliğe ilişkin bilgileri yetkili birimlerle de paylaştığı kaydedildi.

Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan ve ağustos ayından bu yana patlamaların yaşandığı Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda yılbaşından bu yana yoğun lav akışı gözlemleniyor.

Öte yandan 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

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Endonezya'da yanardağdaki lav akışı turist çekiyor
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