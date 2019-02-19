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Gelecek ve ’de

ABD destekli darbeye karşı mücadelesini sürdüren lideri Maduro, “İnsanlığın geleceğini , , , Hindistan, ve İran gibi ülkeler belirleyecek” dedi

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Gelecek Türkiye Rusya ve Çin’de
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin desteklediği darbe girişimine karşı mücadelesini sürdürüyor. Ülkesinin yüzde 67 oyla seçilmiş lideri olan Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun arkasında ABD ve Avrupa'nın desteğini alarak kendisini 23 Ocak'ta geçici devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan krizi değerlendirdi.
Euronews'e konuşan Maduro, "Bu artık küresel bir savaşa dönüştü. Avrupa Birliği, Juan Guaido'yu tanımakla çok büyük bir hataya düştü. ABD, dünyada tek bir hedefe odaklanıyor; Venezuela'yı sömürmek. İnsanlığın geleceğini Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan, Güney Afrika ve İran gibi ülkeler belirleyecek. İnsanlığın geleceği Amerikan imparatorluğuna diz çökmüş kişiler olmayacak" ifadelerini kullandı.

AP ÜYELERI ÜLKEYE SOKULMADI
Öte yandan Venezuela hükümeti, Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini havaalanından geri gönderdi. Avrupa'daki sağ partilerden 4 AP üyesi, Guaido'nun daveti üzerine Venezuela'ya gitti. Simon Bolivar Havaalanı'nda pasaportları alınan AP üyeleri, bir süre burada bekletildikten sonra geri gönderildi.
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Gelecek Türkiye Rusya ve Çin’de
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