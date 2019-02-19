Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Göçmenlerin korkunç sonu

Göçmenlerin korkunç sonu

'de, jandarma ve hudut askerlerince farklı gün ve alanlarda düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 ceset bulundu. Son bulunan cansız bedenlerle aralık ayından bu yana bulunan ceset sayısı 11'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 22:52
Göçmenlerin korkunç sonu

Alınan bilgiye göre, jandarma ve hudut askerlerince farklı günlerde, biri İpsala'ya bağlı Paşaköy köyünde Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde, diğeri yazlık sedde kenarında donmuş erkek cesedi, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette ceset bulundu.

Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

11'E YÜKSELDİ

Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 11 ceset bulunmuş oldu,

Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.

Bölgede daha önce de Yunanistan polisinin geri gönderdiği ve dönüş yolunda boğularak yada donarak ölen çok sayıda göçmene ait ceset bulunduğu belirlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göçmenlerin korkunç sonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN