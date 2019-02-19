Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hindistan'da gösteri hazırlığı yapan uçaklar havada çarpıştı... O anlar kamerada

'da gösteri hazırlığı yapan uçaklar havada çarpıştı... O anlar kamerada

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 10:40

Hindistan (DHA) – Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF) 'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde çarpışmanın, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları için çalıştıkları sırada meydana geldiğini duyurdu. İki uçakta bulunan 3 pilotun da kurtarıldığı, ancak birinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da gösteri hazırlığı yapan uçaklar havada çarpıştı... O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN