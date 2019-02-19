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’de art arda iki bombalı saldırı

Giriş Tarihi: 19.2.2019
İdlib’de art arda iki bombalı saldırı
Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin kent merkezinde, işlek caddelerden Kusur'da iki bomba yüklü aracın art arda patlatılması sonucu 15 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "İlk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma görevlilerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu" dedi. Olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.
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İdlib’de art arda iki bombalı saldırı
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