İsrail, Filistinli ailenin evine el koydu

BUGÜN NELER OLDU

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı. Polisler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Yahudi yerleşimcilere ait olduğuna dair verdiği kararla Ebu Asab ailesinin 65 yıldır yaşadığı eve zorla el koydu. Evlerinden çıkmak istemeyen aile tüm mobilyalarını ve eşyalarını da bırakarak zorla dışarıya çıkarıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, baba Hatem ve oğlu Mehdi, İsrail kuvvetleri tarafından fiziksel saldırıya uğradıktan sonra tutuklandı. İsrail, "Gaiplik Yasası" kapsamında evlerin Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri çıkmaya zorluyor.İsrail polisi dün Mescid-i Aksa'da yine bir zulme imza attı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı. Bir süre kapalı tutulan kapılar ardından yeniden açıldı. Mescid-i Aksa Vakfı, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki Müslümanları ve vakıf görevlilerini darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin de bulunduğu birçok Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.