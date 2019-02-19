Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşların ailelerinden Abe'ye çağrı

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'nin kaçırdığı Japon vatandaşların ailelerinden Abe'ye çağrı

'nin 1970'li ve 1980'li yıllarda kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşların aileleri, 'den, konunun Başkanı 'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek hafta yapacağı zirvede gündeme getirilmesi için girişimde bulunmasını talep etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 16:46

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Abe'yi makamında ziyaret eden kayıp ailelerin temsilcileri, konunun, Trump'ın Kuzey Kore lideri ile görüşmesinde gündeme getirilmesi için ABD liderine ricada bulunmasını istedi.

Aileler, kaçırılan kişilerin tümünün iade edilmesi halinde Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkmayacaklarını belirtti.

Başbakan Abe ise ailelere verdiği yanıtta, zirve öncesinde Trump'ı telefonla arayarak Japon hükümetinin sorunun çözümü için öngördüğü planı muhatabına iletmesini isteyeceğini ifade etti.

Abe, "Talebinizi ciddiye alarak gereğinin yapılması için elimden geleceğini yapacağım." dedi.

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlar, iki ülke arasında yıllardır sorun yaratıyor. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin, bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerine Japon süsü vererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

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Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşların ailelerinden Abe'ye çağrı
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