Sinemadaki mısır tartışması sonrası ünlü CEO görevden alındı

Kamuoyunda "mısır tartışması" olarak bilinen sinema yapımcıları ve salon işletmecisi CGV Mars Cinema Group arasındaki tartışma nedeniyle, Güney Koreli şirketin CEO'su Dong Won Kwak'ı görevden aldığı iddia edildi. Dong Won Kwak'ın 8 Şubat günü zorunlu izne çıkarıldığı, 12 Şubat'ta ise yeni CEO olarak Yoon Seung Ro'nun atandığı öğrenildi. Bu gelişmeyle ilgili olarak Dong Won Kwak ve CGV Mars Cinema Group soruları yanıtsız bıraktı. Kwak'ın Türkiye'de bulunmadığını söyleyen asistanı konuyla ilgili konuşmak istemediğini de mesaj olarak iletti.

NELER YAŞANDI

Hürriyet'in haberine göre 2016 yılında 800 milyon dolarlık yatırımla Mars sinemalarını satın alarak Türkiye'ye giriş yapan Güney Koreli CJ CGV, 2018'in son günlerinde yapımcılarla "mısır" tartışması yaşamıştı. Şirket bilet fiyatlarına mısır ve kolayı da dahil ederek yüksek rakamlardan satıyor ancak yapımcılara daha düşük fiyattan pay veriyordu. Bunun üzerine sektörün önde gelen oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar filmlerini geri çekme kararı almıştı. Ünlü oyuncular ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile görüşmüş ve konuyu anlatmıştı. Sonrasında yapımcıların lehine olan hasılat paylaşımı başta olmak üzere yeni düzenlemeler Meclis'ten geçmiş ve yasalaşmıştı. Yeni düzenlemeler temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girecek.