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sağa kayacak

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Avrupa Parlamentosu sağa kayacak
Tarıhınde ilk defa kurumsal olarak anket çalışması yaptıran Avrupa Parlamentosu (AP), 23-26 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin tarihin en önemli seçimi olduğu yorumunda bulundu. Ankete göre, 40 yıldır parlamentoda koalisyon kuran Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar ilk defa koalisyon kuracak gücü bulamayacak. Bir önceki seçimde iki grubun toplam sandalye sayısı yüzde 53 iken, Mayis seçimlerinde bu oranın yüzde 45'e düşmesi bekleniyor. Öte yandan aşırı sağcı ve mülteci karşıtı partiler oy oranlarında yükseliş görürken, bu grupların yüzde 21.5 oranında sandalye alması bekleniyor. AP'de 750 milletvekili bulunurken, İngiltere'nin birlikten çıkması ile bu sayı 705'e indirildi.
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Avrupa Parlamentosu sağa kayacak
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