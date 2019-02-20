Beyazlar görene kadar yokuz dostum

BUGÜN NELER OLDU

İngiliz doğal yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas tarafından geçtiğimiz hafta Kenya'da çekilen kara panter fotoğrafı beraberinde yeni bir krizi getirdi. Laikipia Doğal Yaşam Kampı'nda çekilen siyah leopar ya da diğer adı ile "Kara panter" fotoğrafları dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kara panter karesinin bu denli ilgi görmesinin arkasında ise birçok efsaneye konu olan leoparın 100 yılı aşkın süredir Afrika'da ilk kez görüntülendiği bilgisi olmuştu. Haberlere göre bilinen son siyah leopar 1909'da Etiyopya'da görüntülenmişti Ancak ortaya çıkan yeni detaylar aslında İngiliz fotoğrafçı Lucas'tan önce 2013'te de bir başka kara panterin görüntülendiğini ortaya koydu.6 yıl önceki kara panter fotoğrafını Phoebe Okall isimli fotoğrafçının aynı bölgede çektiği bildirildi. 2013'te Daily Nation sitesinde yayımlanan kara panter fotoğrafı için yüzlerce Kenyalı sosyal medyada Batı basınını eleştirdi. Yorumlarda "Kara panter aslında 6 yıl önce görüntülenmişti. Ancak fotoğrafı çeken Kenyalı olduğu için Batı basınının dikkatini bu kadar çekmemişti. Zaten Afrika'daki her şey bir beyaz Avrupalı gören kadar yoktur" denildi.