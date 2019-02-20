Büyük beyaz kansere karşı

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ABD'li bilim insanları, okyanusların en tehlikeli yırtıcılarından büyük beyaz köpekbalığının genom haritasını çıkardı. Yapılan çalışmada, büyük beyaz köpek balığının tüm DNA zinciri haritalandırıldı. Araştırmacılar, boyu 6 metreye, ağırlığı ise 3 tona ulaşan büyük beyaz köpekbalıklarının, genomlarındaki yaraların onarımı veya hızlı iyileşmeyi sağlayan özel mutasyonlar sayesinde DNA zincirindeki hatalı mutasyonların yarattığı kanser gibi hastalıkların oluşmadığını belirtti. Bilim insanlarınca, söz konusu özelliğin hızlı iyileşmeyi sağlamanın yanı sıra kanser oluşumunu da önlediği kaydedildi.