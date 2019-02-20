Gerginliğin sorumlusu işgalci İsrail yönetimi

BUGÜN NELER OLDU

Filistin Devlet Başkanlığı, Mescid-i Aksa'daki durumun kötüye gitmesinin ve gerginliğin sorumluluğunun İsrail'de olduğunu bildirdi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümeti baskıcı ve keyfi politikalarını sürdürmemesi, halkın duyguları ve ortaya çıkabilecek tepkileri alevlendirmemesi konusunda uyarıldı. İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeyi planladığı belirtilen açıklamada, Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi için yürütülen planların durdurulması çağrısı yapıldı.