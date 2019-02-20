Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Gerginliğin sorumlusu işgalci İsrail yönetimi

Gerginliğin sorumlusu işgalci yönetimi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Gerginliğin sorumlusu işgalci İsrail yönetimi
Filistin Devlet Başkanlığı, Mescid-i Aksa'daki durumun kötüye gitmesinin ve gerginliğin sorumluluğunun İsrail'de olduğunu bildirdi. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümeti baskıcı ve keyfi politikalarını sürdürmemesi, halkın duyguları ve ortaya çıkabilecek tepkileri alevlendirmemesi konusunda uyarıldı. İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'yı tamamen ele geçirmeyi planladığı belirtilen açıklamada, Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi için yürütülen planların durdurulması çağrısı yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gerginliğin sorumlusu işgalci İsrail yönetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN