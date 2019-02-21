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, başvurusunu reddetti

'da ilçesindeki Ilısu Barajı inşasının kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi () yapılan başvuru reddedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 14:58
AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı inşasının kültürel mirasa zarar verdiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Strazburg merkezli mahkeme, Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Metin Ahunbay, Dr. Zeynep Ahunbay, Özcan Yüksek ve Murat Cano tarafından 22 Şubat 2006'da "Hasankeyf'te Ilısu Barajı'nın inşasının kültüler mirasa zarar vereceği" şikayetiyle AİHM'ye yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Nihai kararda, başvurunun "kabul edilemez" olduğu belirtilerek söz konusu başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) hükümleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Üye ülkeler arasında kültürel mirasın korunmasının AİHS hükümlerine dahil edilmesine ilişkin görüş birliği bulunmadığına dikkati çekilen kararda, bu yönde ortak bir temayülün da oluşmadığı kaydedildi.

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AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
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