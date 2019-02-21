Aşçıları ayırmaya gelenler de kavgaya tutuşunca mutfak karıştı

Çin'de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kayırmaya çalışan diğer aşçılar da kavga edince mutfak karıştı.

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki aşçının kavga ettiği görülüyor. Aşçıları ayırmaya giden diğer aşçılar da bir süre sonra kendi aralarında kavgaya tutuşunca mutfak birbirine giriyor. Aşçılardan biri eline geçirdiği tencere ile diğer aşçıya vurmaya çalışıyor. İki kavgayı ayırmaya gelen siyah üniformalı bir çalışanınsa ne yaptıysa grupları ayıramadığı görülüyor.