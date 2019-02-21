Bakan Akar’dan kritik ABD ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle bugün ABD'ye gidecek. Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, beraberindeki bir heyetle ABD'de temaslarda bulunacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu heyetle başkent Washington'a gidecek olan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la da görüşecek. Görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bölgesel konuların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile dün Hakkari Yüksekova'daki askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Yüksekova'da esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri ile ilgili olarak "Yeri ve zamanı geldiğinde ülkemize, sınırlarımıza, halkımıza karşı bu YPG tehdidine son verilecek" dedi.