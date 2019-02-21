Filistin Alimler Birliği'nden Kudüs ve Aksa için seferberlik çağrısı

Filistinlilere Aksa'daki nöbetlerinde destek verilmesi ve direnişlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, İslam ümmeti alimlerinden Aksa için seferberlik ilan etmeleri istendi.

FANATİK YAHUDİLERDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Bu kapsamda tüm kaynakların İsrail'e karşı mücadelenin hizmetine sunulması gerektiği belirtildi.

İsrail'le normalleşme sürecinin derhal durdurulmasını isteyen Birlik, dini, hukuki ve medya kuruluşlarını da İsrail'in işlediği suçları uluslararası ve bölgesel platformlara taşımaya çağırdı.

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ'NDEN İSRAİL'E KARŞI KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

İSRAİL GÜÇLERİ 16 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

MÜSLÜMAN VEKİL OMAR'IN İSRAİL PAYLAŞIMI TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.