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Filistinlilerin nöbeti devam ediyor

Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 17:36
Filistinlilerin Mescid-i Aksa nöbeti devam ediyor

Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurmasına tepki gösteren Filistinliler, sabah namazı öncesi Harem-i Şerif'te bir araya geldi.

Rahmet Kapısı'nın önünde toplanan çok sayıda Filistinli, sabah, öğle ve ikindi namazlarını burada eda etti. Gençlerin ağırlıkta olduğu grup, namazın ardından marşlar okuyarak Mescid-i Aksa'daki nöbetlerine devam etti.

İsrail polisinin yoğun şekilde toplandığı alanda, herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurulması nedeniyle Filistinliler pazartesi gününden bu yana Mescid-i Aksa'da sabahın erken saatlerinden yatsı namazı sonuna kadar nöbet tutuyor.

İsrail polisi, önceki gün nöbet tutan Filistinlilere saldırarak birçok kişiyi yaralamış, 19 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı pazar günü İsrail polisi tarafından zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Filistinlilerin Mescid-i Aksa nöbeti devam ediyor
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