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İnternette tanışmışlardı! Evine çağırdı, saatlerce işkenceye maruz kaldı

57 yaşındaki iş kadını Elaine Caparroz, internette tanıştığı 27 yaşındaki hukuk öğrencisi Vinicius Serra ile 8 ay süren konuşmanın ardından Serra'yı evine çağırdı. Aylarca süren görüşmelerin ardından arkadaşlıklarını ilerletmek isteyen Caparroz, akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Serra, 57 yaşındaki kadını uykusundan uyandırdı, saatlerce etti.. İşte o dehşet anları...

Giriş Tarihi: 21.2.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 10:37
İnternette tanışmışlardı! Evine çağırdı, saatlerce işkenceye maruz kaldı

Brezilya'da 57 yaşındaki iş kadını Elaine Caparroz, 8 aydır 27 yaşındaki hukuk öğrencisi Vinicius Serra ile internetten konuşuyordu.

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İnternette tanışmışlardı! Evine çağırdı, saatlerce işkenceye maruz kaldı
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