İnternette tanışmışlardı! Evine çağırdı, saatlerce işkenceye maruz kaldı
57 yaşındaki iş kadını Elaine Caparroz, internette tanıştığı 27 yaşındaki hukuk öğrencisi Vinicius Serra ile 8 ay süren konuşmanın ardından Serra'yı evine çağırdı. Aylarca süren görüşmelerin ardından arkadaşlıklarını ilerletmek isteyen Caparroz, akıl almaz işkencelere maruz kaldı. Serra, 57 yaşındaki kadını uykusundan uyandırdı, saatlerce işkence etti.. İşte o dehşet anları...
Giriş Tarihi: 21.2.2019 10:28Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 10:37
Brezilya'da 57 yaşındaki iş kadını Elaine Caparroz, 8 aydır 27 yaşındaki hukuk öğrencisi Vinicius Serra ile internetten konuşuyordu.