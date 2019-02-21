Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi: Erdoğan ümmetin lideridir

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi, Ankara ve İslamabad'ın Müslüman ümmetinin bir araya gelmesine çok büyük katkıda bulunacağını belirterek, "Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasında yaşanan bu zilleti ortadan kaldıracak ve ümmetin kurtuluşunu sağlayacak inşallah. Çünkü dünyaya ve İslam ümmetine karşı sorumluluklarımız var." dedi.

Afridi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Pakistan'ın geleceği ve Türkiye Pakistan İlişkileri" başlıklı bir konferans verdi.

Ağustos 2018'den İmran Han'ın seçilmesi ile beraber Pakistan'ın yeni bir sürece girdiğini aktaran Afridi, "Pakistan, dünyada ve bölgede daha güçlü bir vizyona sahip olmak için belirlediği hedeflere ulaşma yolunda gerekli olan adımları atıyor. Pakistan tüm dünyada ve kendi bölgesinde artık saygı duyulan ve söz sahibi bir ülke olma yolunda. Yeni hükümet olarak bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda da bölgede model ülke olacağız." diye konuştu.

Pakistan'ın bugün konum itibarıyla insan onuruna yakışır bir duruş sergilediğini söyleyen Afridi, "Pakistan, din, dil, ırk ayırımı yapmadan, tüm topluluklara aynı şekilde muamele ediyor ve edecek. Kimsenin inancına, okuluna, kilisesine veya herhangi bir kutsal mabedine karışılmayacak. Herkes, Pakistan'da eşit koşullarda kendi dinini, kültürünü yaşama hakkına sahip olacak, kimse bu insanları rahatsız etmeyecek ve saygı duyacak. Ağustos 2018'de yapılan seçimlerde İmran Han'ın başbakan seçilmesinden bu yana 6 ay geçti. Pakistan'ın bu başarılı seçimi ve seçimden sonra içerideki olumlu gelişmeler, birtakım ülkeleri rahatsız ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN TAVRINA KARŞI BİR DURUŞ SERGİLEMEK ZORUNDAYIZ"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın Pakistan Servislerarası İstihbaratı'nın (ISI) terörist gruplarla bağlantıları olduğunu savunarak Pakistan'ı suçlamasına değinen Afridi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef ABD ve birtakım güçler Başbakan İmran Han'ın Taliban'a yardım ve destek verdiği gibi iftiralar atıyor. Biz sadece, ABD'nin 11 Eylül'den beri Afganistan halkına yönelik drone saldırılarının çözüm olmadığını, barış görüşmeleri ile bunun çözülebileceğini söylemeye çalışıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Başbakan İmran Han'ı hedefe aldılar ve başbakanımızı terörizme destek vermekle suçluyorlar. Çünkü ABD Başkanı ve ekibi, ülkesinde başarılı olan liderlere karşı sürekli olarak operasyon düzenliyor. Bu sadece Pakistan'ın sorunu veya Türkiye'nin sorunu değil. Bu tüm dünyanın sorunu ve tüm dünya halkları olarak ABD'nin bu tavrına karşı bir duruş sergilemek zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuzdur, bu Allah'ın ve Peygamber'in bizden istediği şeydir."

Afridi, ölümle, açıklıkla, göçle karşı karşıya kalan Suriyeliler adına artık zalimlere karşı bir duruş sergilenmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaparak, "Bir mücadele, bir duruş sergilemek zorundayız. Bu Allah'ın emridir. Eğer bu yaşananlara sessiz kalırsak, bir duruş belirlemezsek Allah'a hesap vereceğiz." dedi.

"ERDOĞAN, ÜMMETİN EN CESUR LİDERİDİR"

Türkiye ile Pakistan'ın tarihi ilişkilerinden ve Pakistan'ın İngiltere tarafından işgalinden sonra yaşananlarla ilgili anekdotlar aktaran Afridi, şöyle devam etti:

"Her bir Pakistanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Müslüman dünyanın, ümmetin babası gibi görüyor. Biz ülke olarak Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ben de bir Pakistanlı olarak onunla tanışmak, onu kucaklamak istiyorum. Çünkü o bizim umudumuzdur. İş birliklerimizle geliştirdiğimiz teknolojimiz, ekonomimiz bir yana, 3 milyon Suriyeliye Türkiye'nin kapılarını açtı. Tüm İslam dünyası sessiz kalırken, o bu insanlara kapılarını açtı, sahip çıktı. Çünkü Erdoğan, Müslüman ümmetin en cesur lideridir.

Artık Ankara, İstanbul ve İslamabad tüm Müslüman ümmetinin bir araya gelmesine çok büyük katkıda bulunacak. Türkiye ve Pakistan İslam dünyasında yaşanan bu zilleti ortadan kaldıracak ve ümmetin kurtuluşunu sağlayacak inşallah. Çünkü dünyaya ve İslam ümmetine karşı sorumluluklarımız var. Sadece Allah'a karşı sorumluluğumuzu ve kendimize olan inancımızı kaybetmememiz lazım. Ben inanıyorum ki gelecek bizim olacak."

"FETÖ'NÜN OKULLARI GERİ ALMA TALEBİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ"

Afridi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pakistan'daki okullarını geri alma başvurusuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Pakistan Anayasa Mahkemesi, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti ve okullarını devretti. FETÖ konusunda net bir duruş sergileyen tek ülke Pakistan'dır. Örgütün, okulların geri alınması ile ilgili başvurusu, aynı şekilde Pakistan Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.'' şeklinde konuştu.