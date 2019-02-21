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Büyükelçiliği’ne saldıranlar sınır dışı edilecek

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Türkiye Büyükelçiliği’ne saldıranlar sınır dışı edilecek
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne geçen yıl mart ayında molotof kokteyliyle saldırı düzenleyen 4 kişinin cezaları açıklandı. Kopenhag Şehir Mahkemesi'nde görülen davada kararı okuyan Hakim Elisabeth Larsen, yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanıktan 3'ünün birer yıl 9'ar ay, bir sanığın ise bir yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildiğini söyledi. Larsen, sanıkların ayrıca Danimarka'dan sınır dışı edilmeleri yönünde oy birliği ile karar verildiğini belirtti. Sanıklara ülkeye 12 yıl boyunca girememe cezası verilirken, geçen yıl 26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Karara gerekçe olarak, sanıkların eylemde politik bir görüş çerçevesinde organize şekilde hareket edip Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini yakmaya çalıştıkları belirtildi.
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Türkiye Büyükelçiliği’ne saldıranlar sınır dışı edilecek
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