İsrail askerleri El Halil'de gösteriye müdahale etti

EL HALİL (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'nin çağrısı üzerine çok sayıda kişi El Halil kentinin orta kesiminden hareket ederek bazı caddelerde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericilere, kentte 1994'ten beri kapalı olan Şehitler Caddesi'ne ulaştıklarında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Müdahale sonucu bazı göstericiler gazdan etkilendi.

Yerleşim Yerleri Karşıtı Gençler Topluluğu Sözcüsü Muhammed Zagir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Harem-i İbrahim Katliamı'nın 25. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenliyoruz. Şehitler Caddesi'nin açılmasını ve işlediği suçlardan dolayı İsrail'in hesaba çekilmesini istiyoruz." dedi.

Zagir, "Uluslararası toplumu, (Filistinli) vatandaşları korumaya, kapalı ev ve dükkanlarını açmaları için müdahale etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

İsrail, El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yıllardan beri yaklaşık bin 800 dükkanı kapalı tutuyor.

- Harem-i İbrahim Camisi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.