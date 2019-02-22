Maduro, Brezilya sınırını da kapattı

BUGÜN NELER OLDU

Kolombiya'nın ardından Brezilya'nın da "insani yardım" göndereceğini açıklaması üzerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya sınırını kapatma kararı aldı. Maduro, canlı yayımlanan konuşmasında, Brezilya sınırının yerel saatle 20.00'de yeni bir açıklamaya kadar kapatılacağını söyledi. Kararın gerekçesini "halkı korumak" olarak açıklayan Maduro, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise gözardı etmediğini belirtti. Maduro, Kolombiya ordusunu ise Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda uyardı.